Easy Market: bilancio positivo e novità per le adv

Easy Market chiude il bilancio 2023 con risultati positivi e prosegue gli investimenti per supportare il lavoro delle agenzie partner.

In particolare, è stato semplificato ulteriormente il processo di selezione degli alberghi, offrendo alle agenzie informazioni cruciali durante la fase di ricerca, quali la descrizione delle camere con dettagli su tipologia di letti e dimensioni. Implementato anche il dettaglio sulle tasse e i costi da sostenere in loco, consentendo alle adv di informare i propri clienti in modo completo e trasparente.

È stato inoltre migliorato il salvadanaio elettronico, che ora offre la possibilità di ottenere un cash back dell'1% su tutti gli acquisti effettuati tramite My Bank, account to pay e carta di credito, inclusi voli di linea, voli Ndc e low cost, oltre a qualsiasi altro servizio disponibile sulla piattaforma Revolution. Attivo da inizio mese anche il cash back dello 0,7% per gli acquisti effettuati tramite My Bank senza necessità di ricaricare il salvadanaio.

“Il trend positivo registrato durante la stagione invernale ci ha portato una crescita a doppio digit, le prospettive per la summer sono altrettanto promettenti – dice Dario Ricchiari, direttore commerciale di Easy Market -. Prevediamo che l'anno finanziario 2024 vedrà ulteriori significativi miglioramenti sull’Ebitda record del 2023. Le sinergie con il gruppo HBX rappresentano un fattore fondamentale per la crescita del nostro business.”