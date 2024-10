Ectaa contro la revisione del Passenger Mobility Package: “Regole di rimborso impraticabili”

“Regole di rimborso impraticabili”. L’Ectaa - l’associazione che rappresenta le agenzie e i t.o. europei - boccia la proposta di revisione del pacchetto sulla mobilità dei passeggeri (Passenger Mobility Package), introdotto dalla Commissione Ue nel novembre del 2013.

L’associazione critica le nuove norme di rimborso previste per i viaggi intermediati, secondo cui gli intermediari sarebbero tenuti a rimborsare le commissioni addebitate per facilitare la vendita dei biglietti, indipendentemente dalla natura del servizio fornito.

Una proposta che, secondo l’Ectaa, è “costosa e irrealistica” e che può nuocere sia le agenzie, in quanto i vettori raramente compensano gli intermediari per i loro servizi nella vendita dei biglietti; che i clienti, per la gestione dei dati. “È essenziale che gli intermediari non siano ritenuti responsabili per l’esecuzione di servizi di trasporto che non gestiscono né controllano”, ha affermato Frank Oostdam, presidente dell’Ectaa, riporta traveldalilynews.com. “La legislazione - ha continuato - non dovrebbe svantaggiare i canali di distribuzione indiretti a vantaggio dei canali diretti degli operatori di trasporto, poiché ciò danneggerebbe in ultima analisi la scelta del consumatore”.