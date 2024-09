eDreams: “Il Tribunale di Barcellona ha inviato un avvertimento penale a Ryanair”

“eDreams Odigeo ha accolto con favore la decisione storica del Tribunale Commerciale di Barcellona n. 12 di emettere un avvertimento penale formale nei confronti di Ryanair Holdings plc per la sua non conformità all’ordinanza pronunciata dal Tribunale stesso di cessare la denigrazione di eDreams Odigeo e del suo programma Prime”. Così, in una nota, l’agenzia di viaggi online commenta la decisione delle autorità giudiziare spagnole nei confronti della low cost.

“Questa azione legale - continua la nota - segue le misure cautelari urgenti imposte a Ryanair Holdings plc all’inizio dell’estate, che obbligavano la compagnia aerea a cessare immediatamente le dichiarazioni denigratorie contro eDreams Odigeo e il suo programma Prime”.

Ora, tuttavia, “il giudice ha accolto la richiesta di eDreams Odigeo di notificare formalmente alla compagnia aerea che qualsiasi ulteriore disobbedienza potrebbe comportare conseguenze penali”.