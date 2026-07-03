eDreams Odigeo collabora con Visa per il commercio agentico

eDreams Odigeo ha avviato una collaborazione con Visa per abilitare transazioni avviate dall'IA sulle proprie piattaforme, entro parametri definiti dagli utenti.

eDreams utilizza il Trusted Agent Protocol e l'Agentic Directory di Visa per riconoscere e gestire in modo sicuro le interazioni con gli agenti IA verificati. Queste funzionalità consentono alla piattaforma di distinguere gli agenti IA affidabili dal traffico sconosciuto o non verificato, e di definire le modalità con cui questi possono accedere al sito e completare le transazioni, il tutto all'interno dei propri sistemi di controllo e gestione del rischio già esistenti.

“Oltre un decennio dedicato al perfezionamento dell’IA ci ha permesso di gettare le basi per l’era dei viaggi conversazionali – spiega Frédéric Esclapez, chief marketing officer di eDreams Odigeo -. La complessità strutturale del turismo globale richiede un motore di esecuzione altamente sofisticato, che abbiamo sviluppato attraverso la nostra visione incentrato sull’IA. Ora, collaborando con Visa per supportare transazioni sicure avviate da agenti IA, stiamo aprendo la strada a ulteriori possibilità relative al modo in cui le persone acquistano i loro viaggi”.

Oggi eDreams può supportare transazioni in tempo reale nel proprio ecosistema, con le banche dei clienti che autorizzano questi pagamenti in totale sicurezza tramite i Visa Payment Passkeys, contribuendo a garantire che ogni transazione rimanga verificata e protetta.

Grazie a questa integrazione, le interfacce di IA generativa sono in grado di andare oltre l’assistenza alla ricerca, arrivando a completare gli acquisti direttamente sui brand di viaggio della piattaforma (eDreams, Opodo, GO Voyages e Travellink) per conto dei consumatori, nel rispetto di regole e controlli prestabiliti. Questo passo supporta la transizione dalla navigazione assistita dall’IA al vero e proprio “commercio agentico”, consentendo ai clienti di delegare parti del processo di acquisto pur mantenendo il pieno controllo su come e quando avvengono le transazioni.

“Gli agenti IA stanno già assumendo un ruolo crescente nel modo in cui le persone scoprono i prodotti, ma finora questi percorsi spesso si interrompevano al momento del pagamento – dice Mathieu Altwegg, head of product and solutions di Visa Europe -. Ciò che stiamo rendendo possibile ora con partner come eDreams Odigeo è la possibilità di far proseguire queste interazioni fino all’acquisto, consentendo ai merchant di completare transazioni sicure e aprendo un nuovo canale di vendita per i clienti”.

Parallelamente alla collaborazione con Visa, la società sta sfruttando anche la propria piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale, che elabora oltre 6 miliardi di previsioni giornaliere per offrire un'iper-personalizzazione ai suoi 8 milioni di membri Prime. Con oltre 100 Model Context Protocols, eDreams ha integrato il proprio motore di prenotazione direttamente negli ecosistemi globali. Gli assistenti di IA orizzontali possono ora andare oltre il semplice dialogo per completare prenotazioni reali e sicure sulle piattaforme, rendendo l'IA conversazionale un nuovo e potente canale all'interno dell'architettura di acquisizione multi-fonte della società.