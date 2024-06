eDreams ODIGEO conclude in anticipo il suo mega recruiting

Si conclude con un anno di anticipo la mega campagna di assunzioni lanciata da eDreams ODIGEO. Il business di e-commerce aveva annunciato nel 2021 il lancio di un’ampia attività di recuiting che doveva concludersi a marzo 2025. Oggi, il numero totale di dipendenti dell'azienda è salito a 1.685, rispetto ai 1.050 presenti quando è stata annunciata l'espansione.

La strategia delineata nel 2021 e lunga tre anni e mezzo si sta rivelando efficace, con il business degli abbonamenti che ora è il principale motore di profitti e ricavi del Gruppo, diventato un'azienda incentrata su questo modello d’acquisto. Le nuove assunzioni supporteranno l'ulteriore espansione di questo programma, che ha superato i 6 milioni di abbonati a maggio 2024.

“Grazie al completamento anticipato della nostra più grande campagna di assunzioni, ora vantiamo un team più forte e diversificato che mai – dice Lindsey Auty, chief people officer di eDreams ODIGEO -. Questo traguardo non solo sottolinea il nostro status di potenza tecnologica in Europa, ma evidenzia anche la nostra attrattiva come datore di lavoro di primo piano nel settore tecnologico, consentendoci di apportare innovazioni all’avanguardia che continueranno a rivoluzionare l’industria dei viaggi, in particolare accelerando la nostra espansione come piattaforma di abbonamenti”.