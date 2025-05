eDreams Odigeo, performance positiva nell’esercizio 2025: tutti i numeri

eDreams Odigeo mette a segno un performance record per l’esercizio finanziario 2025. I numeri al 31 marzo 2025 certificano per l’azienda il raggiungimento degli obiettivi strategici a lungo termine e una crescita esponenziale in tutti i parametri principali.

L’Ebitda di cassa è aumentato del 49% su base annua, raggiungendo il massimo storico di 180,4 milioni di euro, mentre gli abbonati Prime sono cresciuti del 25%, balzando a quota 7,26 milioni, entrambi risultati che superano gli ambiziosi obiettivi a lungo termine dell’azienda.

I ricavi sono saliti a 718 milioni di euro (+6% su base annua), superando per la prima volta la soglia dei 700 milioni di euro. Anche l’utile marginale ha stabilito un nuovo record, attestandosi a 281,6 milioni di euro, con una crescita del 30% su base annua.

La generazione di cassa è aumentata in maniera consistente, pari al 123% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 100 milioni di euro e superando le previsioni dell’11%.

“Questo anno straordinario conclude un percorso di 3 anni e mezzo, durante il quale eDreams Odigeo ha trasformato un’ambiziosa visione per il 2025 in una potente realtà - Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo -. Abbiamo mantenuto ogni impegno nonostante le persistenti difficoltà globali che hanno visto la maggior parte dei competitor rivedere al ribasso le proprie previsioni. eDreams Odigeo, al contrario, non solo ha resistito, ma ha prosperato, a testimonianza diretta del potere di differenziazione del nostro modello di business. La sua intrinseca forza e adattabilità ci distinguono dalle aziende transazionali convenzionali, soprattutto in condizioni di mercato mutevoli. I nostri risultati record in termini di redditività, fatturato e margini dimostrano senza dubbio che abbiamo progettato un modello più solido, più redditizio e straordinariamente flessibile”.

L’obiettivo dell’azienda, continua Dunne, “rimane assoluto: migliorare costantemente l’esperienza dei nostri milioni di abbonati Prime e offrire un valore eccezionale e duraturo ai nostri azionisti. Siamo pronti per la nostra prossima fase di crescita.”