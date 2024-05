eDreams Odigeo, redditività in aumento del 44%

Ottima performance per eDreams Odigeo, che ha chiuso al 31 marzo scorso l’esercizio fiscale raggiungendo i suoi obiettivi annuali con una forte crescita. La notevole espansione della base di abbonati Prime, con ulteriori 1,5 milioni di nuovi iscritti nell’ultimo anno, è stata accompagnata da un forte aumento della redditività, cresciuta del 44% a 121,4 milioni di euro rispetto a 84,4 milioni dell’anno scorso.

Questa notevole crescita apre la strada a un ulteriore balzo in avanti previsto del 48% entro la fine dell’esercizio in corso, raggiungendo i 180 milioni, con un’accelerazione finanziaria sostenuta. Ciò è stato accompagnato da una buona crescita dei ricavi, che sono aumentati del 9% a 676,1 milioni.

Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo, ha sottolineato: “Questi risultati eccezionali dimostrano che eDreams Odigeo e il suo modello di business unico hanno raggiunto la maturità. Siamo una piattaforma di abbonamento scalabile e leader a livello mondiale, che soddisfa i clienti e raggiunge prestazioni finanziarie di alto livello. È chiaro che la nostra strategia e i nostri risultati hanno portato a una notevole creazione di valore, con una sostanziale opportunità per una generazione di valore persino maggiore poiché le nostre azioni devono ancora riflettere la nostra performance e la notevole crescita che abbiamo raggiunto e ci aspettiamo”.

“Ci avviciniamo all’ultimo anno del nostro ambizioso piano strategico articolato in 3,5 anni, ed è evidente che abbiamo fatto molta strada. Nel 2021, quando nessun altro forniva previsioni, abbiamo promesso ai nostri azionisti che saremmo diventati la più grande società di abbonamenti di viaggio al mondo – e lo abbiamo fatto con successo. Prime è ora una delle piattaforme di abbonamento in più rapida crescita al mondo, più di 10 volte in crescita rispetto a poco prima della pandemia. E ci siamo riusciti nonostante la pandemia, le restrizioni ai viaggi, l’elevata inflazione, l’incertezza macroeconomica e due guerre. Si tratta di un traguardo notevole sotto ogni punto di vista”.

I risultati “dimostrano che Prime non è solo un’idea innovativa o un business nascente; è un modello di successo. I nostri abbonati hanno tassi di soddisfazione più elevati, prenotano molto più spesso e apprezzano un’esperienza personalizzata su misura resa possibile dall’intelligenza artificiale. Ciò rafforza la nostra attività, rendendola più prevedibile e stabile, avvantaggiando anche i consumatori e i partner del settore.

Mentre continuiamo il nostro sviluppo, l’obiettivo è quello di sfruttare queste solide basi per continuare a raggiungere un’ulteriore crescita sostenuta e scalabile a lungo termine. Con il nostro attuale tasso di penetrazione a una sola cifra, prevediamo un vasto mercato potenziale. Il nostro potenziale oltre l’esercizio 2025 è enorme”.