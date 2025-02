Continua a registrare una forte crescita eDreams Odigeo. L’azienda ha alzato il velo sui risultati del terzo trimestre e dei nove mesi conclusi il 31 dicembre 2024, periodi che, grazie al traino del programma Prime - che ha superato i 7 milioni di iscritti -, hanno visto la redditività raggiungere livelli record.

L’Ebitda di cassa, infatti, nel terzo trimestre è cresciuto fino a 42,6 milioni di euro, il 70% in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (un risultato record per il periodo); e nei nove mesi dell’esercizio 2024 ha raggiunto il massimo storico di 123,7 milioni di euro, con un incremento del 40% rispetto all’anno precedente.

La generazione di cassa, nel terzo trimestre, è cresciuta del 91%, arrivando a 68,4 milioni di euro, rispetto ai 35,9 milioni di euro dell’anno scorso.

Grazie a questi risultati e all’alta stagionalità del quarto trimestre particolarmente favorevole, l’azienda stima il raggiungimento degli obiettivi fissati per marzo 2025: 7,25 milioni di abbonati Prime e un Ebitda di cassa pari a 180 milioni di euro.

“Questo è stato un trimestre eccezionale. La nostra redditività da record dimostra che il nostro esclusivo modello di abbonamento e la nostra strategia non sono solo efficaci, ma un successo, e gettano solide basi per una crescita costante e sostenibile a lungo termine - commenta il ceo di eDreams Odigeo, Dana Dunne -. Grazie a queste straordinarie prestazioni saremo in grado di raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine entro la fine di marzo 2025”.

Il resto dei numeri

Quanto agli altri indicatori, i margini hanno continuato a crescere rapidamente, trainati dalla solidità del modello di abbonamento. Nel terzo trimestre, l’utile marginale di cassa è cresciuto del 27%, arrivando a 201,4 milioni di euro.

I ricavi hanno raggiunto 172,7 milioni di euro nel terzo trimestre, con un incremento del 13%; mentre nel periodo di nove mesi hanno toccato i 533,9 milioni di euro, con un incremento del 5%.

L’utile netto rettificato ha raggiunto i 14,5 milioni di euro nel periodo di nove mesi.

Guardando al futuro, Dunne spiega che “continueremo ad ampliare il nostro modello e a promuovere un’ulteriore crescita della nostra base di abbonati, della redditività e della generazione di cassa. In qualità di piattaforma di abbonamenti di viaggio più grande al mondo, la nostra missione è infatti continuare a soddisfare i viaggiatori, generando al contempo rendimenti eccezionali per i nostri azionisti”.