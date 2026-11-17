eDreams Odigeo archivia un secondo trimestre positivo. Il gruppo alza il velo sui risultati finanziari, che vedono i ricavi in crescita del 5% su base annua, a quota 179,3 milioni di euro, e i membri Prime in aumento del 6%, a 8,2 milioni.

“I progressi rispetto al primo trimestre dimostrano l’efficacia degli investimenti”, fa sapere il Gruppo in una nota. I ricavi sono cresciuti dell’8%, portando la crescita su base annua al 5%, mentre la redditività è aumentata in misura significativamente più rapida: l’Ebitda di cassa è salito del 46% a 33,5 milioni di euro e l’Ebitda Rettificato del 33% a 38,3 milioni di euro. L’Utile Netto ha raggiunto 3,6 milioni di euro, rispetto a 0,2 milioni di euro, e l’Utile Netto Rettificato è aumentato del 64% a 7,6 milioni di euro.

Forte di queste performance eDreams Odigeo conferma gli obiettivi per l’anno fiscale in corso: 8,5 milioni di membri Prime e 115 milioni di euro di Ebitda di cassa.

Prime motore del business

Prime resta il principale motore del business, rappresentando il 77% dei ricavi. La società sta perciò focalizzando sul programma i suoi sforzi, usando la generazione di cassa per estendere l’abbonamento a nuovi mercati e prodotti di viaggio come il treno, trasformando Prime in un abbonamento globale dedicato a tutto il mondo dei viaggi. “Ci siamo prefissati di costruire un business in abbonamento più ampio e più solido, e la performance del secondo trimestre dimostra che questa strategia sta acquisendo slancio - spiega Dana Dunne, chief executive officer di eDreams Odigeo -. Il nostro modello e la nostra tecnologia sono collaudati, e quest’anno abbiamo scelto di investire per estenderli a nuove aree geografiche e a nuovi prodotti di viaggio. I primi risultati sono chiari: una base di membri Prime in crescita, ricavi più elevati e una redditività in aumento nel trimestre - la prova di un business di base solido che investe da una posizione vantaggiosa, che ci prepara a un salto di qualità nella crescita a partire da aprile. Con il piano che sta producendo risultati e le basi per la crescita già consolidate, restiamo fiduciosi nel nostro percorso verso il raggiungimento di 13 milioni di membri Prime entro marzo 2030”.