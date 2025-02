Ekert, Sabre: “Le prospettive per il 2025 sono positive”

Nel quarto trimestre Sabre ha registrato un aumento del 4% rispetto all’anno precedente nelle prenotazioni globali, prevedendo una “crescita significativa dei volumi” nella distribuzione aerea quest’anno. Il dato è stato confermato dal ceo e presidente, Kurt Ekert.

Come riporta Travelweekly, Ekert ha affermato che nel 2024 il team commerciale di Sabre ha firmato nuovi contratti per un totale di 30-40 milioni di dollari nei segmenti della distribuzione aerea, il che farebbe ben sperare per le prestazioni del 2025.

“Nel 2025, prevediamo una crescita a due cifre per le prenotazioni di distribuzione aerea, le prenotazioni di distribuzione alberghiera e le transazioni di soluzioni di ospitalità - ha affermato Ekert -. La maggior parte della crescita nelle prenotazioni di distribuzione aerea deriverà da una serie di accordi firmati ma non ancora completamente implementati, tra cui quelli con la più grande ota coreana e World Travel”.

Ekert ha anche affermato che Sabre ha acquisito “una delle cinque principali agenzie in rapida crescita nel Nord America, specializzata nel settore dei programmi fedeltà e delle carte di credito”.

Per l’intero 2024, le prenotazioni globali di Sabre hanno totalizzato 363 milioni, in aumento del 2% rispetto al 2023, e la commissione di prenotazione media è aumentata del 3%. I ricavi da distribuzione per l’intero anno sono aumentati del 6%, a 2,2 miliardi di dollari.