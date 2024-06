Viajes El Corte Inglés ha chiuso l’anno finanziario 2023-24 al 29 febbraio) con i migliori risultati della sua storia. Il gruppo ha ottenuto ricavi per 3 miliardi 306 milioni di euro, che rappresentano un aumento del 12,6% rispetto all’anno precedente.

Come si legge su Preferente, confrontando questi dati con quelli precedenti la pandemia, il miglioramento è notevole. Nel 2019 il gruppo aveva raggiunto i 2 miliardi 731 milioni, 575 in meno rispetto a quest’anno.

“Con più di 700 filiali proprie, Viajes El Corte Inglés ha ottenuto i migliori risultati della sua storia, avanzando costantemente nella proposta omnicanale e nella gamma di prodotti sia per le vacanze sia per il Bt”, sottolinea la società in una nota.

El Corte Inglés ha realizzato nell’esercizio 2023-24 l’utile netto ricorrente più alto dal 2009, registrando una crescita del 73,7% e raggiungendo i 359 milioni di euro, mentre l’utile netto raggiunge i 480 milioni di euro.