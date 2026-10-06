El Corte Inglés torna in possesso del 100% della sua controllata ‘Viajes’

Grupo Viajes El Corte Inglés torna ‘a casa’. Il colosso del retail spagnolo El Corte Inglés sta infatti per riacquisire il 100% della sua controllata che opera nella vendita di viaggi.

L’azienda ha infatti concordato con Tool Factory l’acquisizione della quota del 25% ancora detenuta dal partner. El Corte Inglés salirebbe così al 75%.

L’operazione, come ricorda hosteltur.com, era prevista già dagli accordi di fusione tra Viajes El Corte Inglés e Logitravel (all’epoca detenuta da Tool Factory), che prevedevano l’opzione di acquisto da parte del player del retail.

L’acquisizione resta subordinata all’autorizzazione della Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza (Cnmc) in Spagna e dell’Autorità per la Concorrenza (Autoridade da Concorrência) in Portogallo.

L’attuale assetto nasce proprio dalla fusione tra Viajes El Corte Inglés e Logitravel, che ha dato vita a Grupo Viajes El Corte Inglés dopo gli accordi concordati nel 2021 e formalizzati a febbraio dell’anno successivo.

Attraverso tale operazione, El Corte Inglés ha assunto il controllo del 75% della società, mentre Tool Factory – all’epoca proprietaria di Logitravel – è rimasta socio di minoranza con una quota del 25%. Ora El Corte Inglés si prepara a entrare in possesso della totalità delle azioni del soggetto creato cinque anni fa.