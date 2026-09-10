Emerging Travel Group aiuta le aziende del turismo a promuoversi con l’ETG Marketing Hub

Emerging Travel Group aiuta le aziende del turismo a promuoversi con efficacia. L’azienda lancia ETG Marketing Hub, un reparto pubblicitario che consente ai partner del travel di entrare in contatto con il pubblico di riferimento attraverso le piattaforme di ETG e altri canali di marketing esterni.

Il nuovo reparto - pensato per supportare hotel, compagnie aeree, operatori ferroviari, enti Dmo e Dmc - metterà a disposizione delle aziende le competenze pubblicitarie e promozionali di ETG sui propri canali, tra cui RateHawk e ZenHotels, realizzando campagne su larga scala e mettendo in contatto le imprese con i loro pubblici di riferimento in tutto il mondo.

“Nei suoi 16 anni di presenza sul mercato, ETG ha costruito una solida rete che, attraverso le nostre piattaforme, mette in contatto i fornitori di servizi turistici con acquirenti sia professionali che privati”, spiega Felix Shpilman, ceo di Emerging Travel Group. “La domanda di soluzioni collaudate che garantiscano agli inserzionisti visibilità tra gli acquirenti di viaggi altamente motivati è in forte crescita, e il nuovo reparto dedicato all’interno di ETG ci consentirà di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri partner che decidono di fare pubblicità”.

Supporto durante l’intero ciclo delle campagne

L’ETG Marketing Hub affiancherà i partner durante l’intero ciclo di vita delle campagne, mettendo a disposizione la propria competenza in ogni fase: dalla pianificazione dei media e lo sviluppo creativo fino all’attivazione delle campagne, al monitoraggio dei risultati e alla rendicontazione post-campagna. “Il nostro obiettivo - precisa Anna Kladova, chief marketing officer di Emerging Travel Group e amministratrice delegata del reparto pubblicitario - è fornire alle aziende del settore turistico gli strumenti necessari per raggiungere il pubblico giusto. Grazie a 16 anni di esperienza, a un ampio database e a una profonda conoscenza dei nostri utenti, siamo nella posizione ideale per raggiungere tale obiettivo. Che si tratti di incrementare l’occupazione alberghiera, promuovere itinerari specifici o offerte stagionali, oppure aumentare il numero di arrivi, siamo in grado di realizzare campagne altamente performanti che generano traffico in base alle esigenze”.

Il team dell’ETG Marketing Hub, continua Kladova, “lavora a stretto contatto con i partner che fanno pubblicità per sviluppare strategie di marketing su misura. È possibile realizzare campagne di qualsiasi portata utilizzando un’ampia gamma di formati e canali, tra cui banner, posizionamenti prioritari, newsletter personalizzate, pagine di destinazione dedicate, FAM trip, social media marketing e altre opzioni”.