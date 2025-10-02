Emerging Travel Group: crescono le prenotazioni dirette e b2b

Emerging Travel Group accelera in Italia. Il gruppo internazionale, che opera con i brand RateHawk, ZenHotels e Roundtrip, ha registrato da gennaio ad agosto un +25% di prenotazioni sulle sue piattaforme rispetto al 2024, con il segmento B2B in crescita del 30%.

Roma, Milano, Firenze e Venezia restano le mete più amate, ma gli agenti di viaggio hanno spinto anche su Palermo, Catania e Sorrento, mentre i clienti finali hanno scelto città d’arte come Verona e Genova. I business traveller risultano più pragmatici, invece, con hotel vicini agli aeroporti di Fiumicino e Malpensa.

In media, la spesa a notte è stata di 245 euro per i corporate, 200 euro per le agenzie e 151 euro per i clienti lesiure. “L’Italia è il nostro mercato di punta e cresce in tutti i segmenti”, commenta Simone Large, head of direct supply di Etg. “Per rispondere alla domanda - aggiunge - stiamo ampliando il portfolio con collegamenti diretti, offrendo agli albergatori accesso a oltre 100mila operatori e 20mila corporate buyer”.

Paola Trotta