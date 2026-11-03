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Emerging Travel Group potenzia gli strumenti di marketing per le aziende del turismo

Emerging Travel Group potenzia gli strumenti di marketing per le aziende del turismo

Raggiungere un pubblico mirato al di fuori delle piattaforme di proprietà di ETG, sfruttando dati di prima mano sul settore dei viaggi a supporto di campagne pubblicitarie più specifiche su molteplici canali mediatici. Questo quello che consentiranno i nuovi strumenti di marketing di Emerging Travel Group (ETG).

La società internazionale specializzata in tecnologia per il turismo - che opera con RateHawk, ZenHotels e Roundtrip - sta infatti ampliando l’ETG Marketing Hub estendendo il suo raggio di azione ai social media, alla pubblicità display, ai video, alla TV connessa (CTV), alla pubblicità digitale out-of-home (DOOH) e ai canali audio.

Combinando le analisi di ETG in ambito turistico con una rete più ampia di canali mediatici esterni, gli inserzionisti possono quindi raggiungere un pubblico b2c e b2b mirato in base ai loro interessi di viaggio e alle intenzioni dimostrate, nonché pubblici con profili simili. Alberghi, enti turistici, compagnie aeree e altre aziende del settore possono ampliare le proprie campagne e ottenerne una maggiore supervisione.

“Grazie alla nostra vasta esperienza nelle tecnologie per il turismo, alla grande mole di dati di prima mano e alla profonda comprensione dei comportamenti dei turisti, disponiamo di solide basi per realizzare campagne pubblicitarie efficaci”, spiega Anna Kladova, cmo di Emerging Travel Group -. “L’ampliamento della nostra rete ci consente di combinare queste informazioni con una gamma più ampia di canali mediatici per aiutare le aziende turistiche a raggiungere i propri obiettivi specifici, che si tratti di aumentare l’occupazione alberghiera, promuovere itinerari e offerte stagionali o attirare un maggior numero di visitatori verso una destinazione. Mettendo in contatto le aziende con i pubblici di riferimento attraverso i canali più adatti, puntiamo a trasformare l’intenzione di viaggio in risultati concreti.

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