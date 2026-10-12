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Emilia Romagna, la Consulta boccia le norme sugli affitti brevi

Emilia Romagna, la Consulta boccia le norme sugli affitti brevi

La legge in materia di affitti brevi varata lo scorso anno dall'Emilia Romagna è sproporzionata rispetto all'obiettivo che persegue di limitare l’overtourism. Così la Corte Costituzionale, in una recente sentenza, ha accolto il ricorso proposto dal presidente del Consiglio dei ministri contro gli articoli 4 e 5 della legge della Regione Emilia Romagna numero 10 del 2025, come riporta Ansa.

Palazzo Chigi sosteneva che le norme determinassero “una distorsione della concorrenza fra i gestori di locazioni brevi, unici destinatari della disciplina restrittiva in esame, e i gestori di strutture ricettive turistiche differenti, fra le quali quelle extra-alberghiere. Il nuovo accatastamento proposta dalla legge rappresenterebbe “un impedimento di fatto” per il gestore di locazione breve e una restrizione del mercato. Il presupposto della censura, si legge nella sentenza, “è corretto”.

La Corte ha sottoposto le norme impugnate a un test di proporzionalità, ritenendo che lo scopo perseguito (la limitazione dell'overtourism) sia meritevole di protezione, ma che l'articolo 4 sia sproporzionato rispetto a quel fine, in quanto valevole per l'intero territorio regionale. Inoltre, l'articolo 4 determina una disparità irragionevole fra i gestori di locazioni turistiche e i gestori di strutture ricettive extra-alberghiere, in quanto l'obbligo di passaggio dalla destinazione residenziale alla categoria turistico-ricettiva grava solo sui primi.

Quanto all’articolo 5, la Corte - conclude il comunicato - “ha rilevato che il vizio accertato con riferimento all’articolo 4 si riflette sull’articolo 5, che è volto a regolare l'insediamento dell'uso locazione breve”, cioè della nuova destinazione d'uso introdotta dall'articolo 4.

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