Crescono del 5% le vendite di viaggi nel settore leisure rispetto al 2023, malgrado il calo della domanda fatto registrare nei mesi di aprile e maggio, che è stato compensato da una decisa ripresa nel mese di giugno e una sostanziale stabilità a luglio.

Lo dice Welcome Travel Group, che traccia l’analisi dei trend delle vendite in agenzia per l’estate 2024 grazie ai dati che arrivano dalla rete.

La destinazione più venduta, sebbene sia in calo per i noti problemi di sicurezza dell’area, resta l’Egitto, ma le mete più gettonate dell'estate vedono in prima fila la Spagna e la Grecia, che hanno mostrato una performance positiva posizionandosi come regine della summer nel Mediterraneo, mentre le località marittime italiane hanno registrato una leggera flessione.

Sul fronte del lungo raggio, sono cresciute le prenotazioni per il Nord America, l'Oriente e l'Africa, evidenziando una domanda sempre più diversificata. Anche il settore crocieristico ha visto una performance positiva, con un aumento delle crociere nel Mediterraneo occidentale e orientale, oltre che nel Nord Europa.

“L’estate ha registrato un minore dinamismo rispetto alla stagione invernale - dice Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group -. Dopo una primavera caratterizzata da una domanda statica, giugno ha mostrato una ripresa significativa rivitalizzata dal last minute, mentre l'advance booking per le partenze del prossimo inverno registra già una crescita a doppia cifra rispetto allo scorso anno. Stiamo probabilmente ritornando a una curva di prenotazioni più in linea con il periodo pre-Covid. Le vendite del 2023, infatti, si erano concentrate da marzo in poi, mentre il 2024 ha rivisto una significata tendenza alla prenotazione anticipata già a partire dall'autunno/inverno 2023”.