Estate, dominano Grecia ed Egitto

I grandi classici Grecia ed Egitto guadagnano terreno, mentre la Croazia sembra rallentare.

Questo il primo ‘borsino’ delle mete delle vacanze degli italiani tracciato da rainews.it, che ha interpellato alcune agenzie di viaggi.

Tra le tendenze dell’anno emerge anche lo scarso ricorso al last minute, forse complice l’andamento dei prezzi che ha spinto a prenotare in anticipo per evitare le ‘impennate’ dell’ultimo minuto.

Tornando alle mete, invece, si segnala anche il minore appeal dell’Italia, soprattutto legato alla questione prezzi. Un trend che ha raggiunto anche la Croazia, che ha risentito dell’inflazione generalizzata.

In agenzia comunque continuano a vincere le mete più lontane.