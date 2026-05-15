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Euphemia: il valore
di un modello
strutturato

Euphemia: il valoredi un modellostrutturato
Ezio Barroero, presidente Lab Travel, con Michele Zucchi, a.d. Euphemia

“In una fase di mercato come quella attuale la differenza non la fa il numero dei consulenti, ma la loro capacità di generare valore e gestire la complessità “. Ezio Barroero, presidente Lab Travel, sintetizza così il modello di Lab Travel Euphemia, la cui rete è composta da 146 Personal Voyager altamente selezionati. Una rete numericamente più contenuta rispetto ad altri operatori, ma caratterizzata da livelli di produttività, specializzazione e presidio commerciale superiori alla media del mercato. I dati interni confermano, infatti, un fatturato medio per consulente intorno ai 500mila euro annui.

“Il nostro modello - continua Barroero - si fonda su agenti di viaggi che vivono realmente di questo lavoro e che ogni giorno gestiscono clienti, marginalità, criticità operative e dinamiche commerciali. Professionisti veri, non figure occasionali o complementari. È una differenza sostanziale, soprattutto nei momenti in cui il mercato richiede competenza, rapidità decisionale e capacità di rassicurare il cliente”.

La struttura centrale e le filiali

A supporto dei Personal Voyager c’è, inoltre, una struttura centrale composta da 40 professionisti full time specializzati in amministrazione, ticketing aereo, supporto operativo, marketing, customer care e gestione commerciale. Un’organizzazione costruita per alleggerire il lavoro dei Personal Voyager da ogni complessità gestionale, consentendo loro di concentrarsi interamente sulla consulenza e la relazione con il cliente.

A completare il quadro 50 filiali fisiche distribuite sul territorio nazionale: non semplici punti operativi, ma veri luoghi di relazione, confronto e rappresentanza, pensati per offrire ai Personal Voyager uno spazio professionale stabile.

L’azienda ha chiuso il 2025 con 70 milioni di euro di fatturato e il primo quadrimestre 2026 registra una flessione contenuta, pari a circa il 6%, sostenuta dalla tenuta del comparto gruppi, dalla crescita del business travel e dalla capacità consulenziale della rete.

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