Europ Assistance, campagna multicanale per viaggiare in sicurezza

Europ Assistance dà il via alla nuova campagna di promozione facendo leva sul concetto che è meglio assicurarsi perché “non si sa mai”.

La campagna estiva 2024, realizzata da Connexia, fa leva sul dilemma che si affronta al momento della prenotazione di un viaggio: “Assicurazione sì o assicurazione no?”.

Molto spesso, guidati dall’ottimismo, la risposta è: “Ma no! Cosa vuoi che succeda!?”. Da questo assunto si origina il nuovo claim di campagna, “Non si sa mai. Per questo siamo lì accanto a te” con cui Europ Assistance, ai viaggiatori che acquistano un’assicurazione viaggio, garantisce assistenza H24 e un’ampia scelta di servizi per viaggiare in totale tranquillità.

Ideata e sviluppata dal team di Connexia, la campagna multisoggetto di Europ Assistance ruota intorno ad un concept coerente con la value proposition del brand, profondamente vocata al caring, all’assistenza e alla vicinanza emotiva. A partire dall’11 giugno, l’articolata campagna multicanale è declinata su out of home anche nella versione digital delle città di Milano e Roma, presidiando i luoghi più strategici e frequentati, i punti nevralgici di accesso alla città e le più iconiche vie dello shopping, la livrea dei tram, le pensiline statiche e digital delle fermate dei mezzi di superficie e del circuito metro. Attività di influencer marketing, di social e digital advertising, fake out of home e un evento sullo storico tram Darsena 1928 di Milano completano il flight di campagna.

“Per l’estate 2024 abbiamo rilevato una grande voglia di viaggiare, che, però, non corrisponde alla propensione ad assicurarsi. L’assicurazione viaggio viene spesso ritenuta una spesa a cui è possibile rinunciare, senza pensare ai tanti imprevisti che potrebbero capitare in vacanza – afferma Chiara Giglio, chief communication, customer experience and esg officer di Europ Assistance Italia -. Coerentemente con il nostro impegno nel promuovere un turismo responsabile e diffondere la cultura dell’assicurazione in viaggio, abbiamo lanciato una nuova campagna mantenendo il tono ironico che ci contraddistingue. Siamo felici di aver avuto al nostro fianco un partner come Connexia, che ha saputo comprendere le nostre esigenze reinterpretandole in modo originale”.