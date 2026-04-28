Europ Assistance: l’identikit dei turisti italiani nel nuovo Barometro

Sono quelli che viaggiano più spesso, aumentano il budget, ma sono anche i più preoccupati. E’ questa la fotografia del turista italiano che emerge dall’Holiday Barometer 2026 del Gruppo Europ Assistance che indaga trend, abitudini e comportamenti di viaggio in Europa, Nord America, Asia e Australia per un totale di 26 Paesi.

“Per il 56% degli italiani il rischio di conflitti armati gioca un ruolo centrale nella scelta della destinazione, seguito dall’instabilità politica (44%) – si legge nello studio -. Il 70% degli intervistati indica l’Italia come meta per le sue prossime vacanze estive, mentre il 53% viaggerà oltre i confini nazionali (-9% vs 2025). Spagna (15%), Francia (8%) e Grecia (7%) si confermano le 3 top destination degli italiani all’estero”.

Sul fronte delle polizze assicurative, ancora solo il 38% degli italiani protegge abitualmente il proprio viaggio, ma il 40% del campione si dice disposto a valutare l’acquisto di una polizza per la prossima vacanza, in crescita del +12% rispetto al 2025. Gli imprevisti più coperti sono lo smarrimento di oggetti personali, la salute e l’annullamento del viaggio. Le principali barriere alla diffusione delle assicurazioni travel riguardano i costi ritenuti troppo elevati (29%), la convinzione di non viaggiare abbastanza spesso (29%) o verso destinazioni abbastanza lontane (32%).

“La nuova edizione dell’Holiday Barometer ci conferma che gli italiani amano viaggiare e mantengono forte il desiderio di partire nonostante l’attuale contesto internazionale – sottolinea Fabio Carsenzuola, ceo Mediterranean&Latam Region -. Allo stesso tempo, cambiano abitudini e comportamenti e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come supporto nella pianificazione e nella prenotazione dei viaggi dimostra un’apertura maggiore verso strumenti innovativi che semplificano l’esperienza”.