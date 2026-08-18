Eurostar approda su ChatGpt

Eurostar ha annunciato il lancio globale della nuova app integrata con ChatGpt, che consentirà agli utenti dell’Ia di conoscere percorsi e orari prima di essere indirizzati al sito web dell’operatore.
Come riporta lechotouristique.com si tratterebbe della prima compagnia ferroviaria a implementare questo servizio in tutta Europa. Lo strumento consente agli utenti di interagire in linguaggio naturale, digitando o tramite comandi vocali, dopo aver collegato il proprio account ChatGPT all’applicazione Eurostar.
L’acquisto tuttavia non avviene tramite l’interfaccia del chatbot: gli utenti vengono reindirizzati al sito web della compagnia per completare la prenotazione.
L’evoluzione segue il trend in crescita delle ricerche tramite motore di ricerca e si inserisce nella strategia di espansione di Eurostar.