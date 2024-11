Evaneos fa squadra con Rail Europe per un turismo più responsabile

Evaneos muove un altro passo verso la sostenibilità. L’azienda - specializzata nel turismo responsabile - ha siglato una partnership con la piattaforma di biglietteria ferroviaria Rail Europe, nell’ottica di incoraggiare i viaggiatori a scegliere soluzioni su rotaia per gli spostamenti nel Vecchio Continente.

“In linea con le azioni che abbiamo già intrapreso per porre fine ai city-break inferiori a 5 giorni in aereo, abbiamo pensato a come promuovere modalità di trasporto a basse emissioni di carbonio direttamente dalla nostra piattaforma - spiega in una nota Aurélie Sandler, co-ceo di Evaneos -. Grazie alla collaborazione con Rail Europe, i viaggiatori di Evaneos possono scegliere un’alternativa al treno con un solo clic. Siamo convinti che questa collaborazione incoraggerà ulteriormente i viaggiatori a privilegiare modalità di trasporto più ecologiche, garantendo loro un’esperienza di viaggio di qualità”.

Attraverso la collaborazione l’organizzazione dei viaggi in treno sarà integrata al sito di Evaneos e facilmente fruibile.