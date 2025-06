Evolution Travel, nuovo portale dedicato ai viaggi sportivi

Evolution Travel amplia la sua offerta e aggiunge un nuovo modo di vivere lo sport in viaggio. L’operatore ha infatti lanciato un portale specializzato interamente dedicato ai viaggi sportivi.

A guidare questo progetto è Paolo Rigacci, consulente di viaggi online e riferimento del nuovo portale: “L’idea dei viaggi sportivi mi è rimasta in testa per anni, e recentemente, durante un road show di tour operator, mi è tornata. Mi sono reso conto che era il momento giusto per ripartire con questo progetto”. Amante soprattutto degli sport di squadra, con anni di calcio alle spalle, Paolo Rigacci si è dedicato al portale web con tutta la sua esperienza professionale maturata dal 2018 come consulente di viaggi.

Il nuovo portale si articola attorno a due macro-categorie che abbracciano l’intero universo del turismo sportivo. “Da una parte ci sono i viaggi per praticare sport - illustra Rigacci -, dall’altra quelli per assistere ai grandi eventi sportivi. È un contenitore molto ampio che va dalla Formula Uno al MotoGP, dai tornei di tennis - considerando anche che i tennisti italiani stanno vivendo un momento d’oro - fino al calcio con i prossimi Mondiali ed Europei”. Le tipologie di viaggio per la pratica sportiva spaziano dalle maratone internazionali al surf, dai tour in bicicletta alle settimane bianche, senza dimenticare i camp di miglioramento sportivo per tennis e nuoto.

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla ricerca di mercato condotta da Evolution Travel, riguarda alcuni segmenti di nicchia che stanno mostrando un potenziale inaspettato come il turismo legato alla pesca. Altrettanto dinamico si sta rivelando il mondo del surf e kitesurf, una realtà molto giovanile che porta i viaggiatori da Capo Verde alle Canarie, da Zanzibar alle Maldive, dal Brasile allo Sri Lanka.

“Per i viaggi individuali c’è sempre la possibilità di creare soluzioni su misura. Se si tratta di praticare sport come le maratone, spesso il viaggiatore può portarsi la famiglia trasformando l’esperienza in un viaggio per tutti. Pensiamo alle maratone di Boston, Siviglia e tante altre in tutto il mondo”.