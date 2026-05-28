La conferma arriva da Expedia Group: nel 2026 è aumentata la tendenza a prenotare a ridosso della data di partenza. I dati sono quelli da gennaio a marzo 2026 ed evidenziano un chiaro spostamento verso finestre di prenotazione più brevi. A livello globale, infatti, le ricerche nella finestra di prenotazione tra 7 e 13 giorni sono aumentate del 25% su base annua e gli incrementi più significativi in questa finestra a breve termine si sono registrati in America Latina (+30%), Nord America (+25%) e Asia Pacifico (+25%).

La domanda è influenzata anche dai viaggi legati a eventi specifici: le ricerche verso Stati Uniti e Canada per i Mondiali di calcio di questa estate, ad esempio, sono aumentate del 10% su base annua, mentre quelle verso il Messico del 15%.

Un panorama dinamico

Un quadro delle prenotazioni, dunque, sempre meno prevedibile: “La pianificazione dei viaggi - commenta Robin Lawther, vicepresidente di Expedia TAAP and Business Development - sta diventando più flessibile: molte persone aspettano più a lungo prima di prenotare e reagiscono in modo più diretto a eventi, prezzi e cambiamenti di circostanze”.

Per gli agenti di viaggi la tendenza rappresenta una chiara opportunità per offrire valore nel momento giusto, “soprattutto grazie alla capacità di Expedia TAAP di supportare la domanda last minute - aggiunge Lawther -, aiutando i clienti ad agire rapidamente, orientarsi con sicurezza tra le diverse opzioni e trovare il viaggio ideale anche con una finestra di prenotazione più breve”.