Expedia Group e l’IA, nuove funzionalità per la piattaforma Layla

Proseguono gli investimenti di Expedia Group in Layla, l’azienda specializzata nella pianificazione dei viaggi tramite l’intelligenza artificiale acquisita dal gruppo all’inizio di quest’anno.

“Il team di Layla - ha dichiarato Shilpa Ranganathan, chief product officer di Expedia Group - ci ha aiutato a sperimentare rapidamente e a comprendere come i viaggiatori pianifichino i propri spostamenti utilizzando l’intelligenza artificiale e l’interazione conversazionale. Ora stiamo integrando quanto appreso nei nostri prodotti; ciò contribuisce a definire lo sviluppo non solo di Layla, ma anche degli altri nostri marchi”.

Ranganathan ha spiegato che l’intelligenza artificiale conversazionale di Layla è in grado di gestire l’intero processo di pianificazione e prenotazione di un viaggio, inclusi voli, noleggio auto, hotel e attività. Per i viaggi più complessi, invece, gli utenti possono effettuare ricerche tramite l’agente basato su IA e successivamente avvalersi della consulenza di esperti umani di Layla per definire e prenotare l’itinerario; tali consulenti rimangono inoltre a disposizione per fornire assistenza durante l’intero svolgimento del viaggio.

Il gruppo ha introdotto un nuovo ‘Activity Planner’, un pianificatore di attività basato sull’interazione conversazionale, che suggerisce esperienza, ristoranti ed eventi prenotabili, personalizzati in base allo specifico viaggio dell’utente.

L’azienda ha anche lanciato di recente il ‘Layla Creator Studio’, uno strumento pensato per i content creator, che consente loro di creare un itinerario partendo da un modello predefinito e di pubblicarlo sui propri profili social in una frazione del tempo solitamente necessario. I follower possono prenotare direttamente i viaggi che vedono nei contenuti, mentre i creator possono percepire commissioni su tali prenotazioni.