Expedia scommette sulle esperienze: accordo per acquisire Tiqets

Expedia Group scommette sul business delle esperienze. Il Gruppo ha annunciato di aver siglato un accordo per l’acquisizione di Tiqets, piattaforma globale di attività basata ad Amsterdam.

L’operazione muove nell’ottica di rafforzare il presidio di Expedia Group nel segmento dei tour e delle esperienze, un mercato in forte espansione.

Acquisendo Tiquets il Gruppo potrà offrire itinerari end-to-end attraverso la sua piattaforma b2b e i portali consumer Expedia, Hotels.com e Vrbo.

“L’integrazione di Tiqets è un passo fondamentale verso la nostra visione di creare la soluzione di viaggio più completa e globale, basata sulle nostre Api espanse, che comprende attività, voli, auto e assicurazioni”, ha affermato Alfonso Paredes, presidente b2b di Expedia Group. “Le funzionalità di Tiqets si integrano perfettamente nel nostro ecosistema, migliorando l’offerta e il valore che offriamo a partner e viaggiatori. La loro competenza in ambito di esperienze integra i nostri punti di forza in termini di scalabilità e tecnologia, consentendoci di accelerare l’innovazione e di sbloccare nuove opportunità di crescita”.