Expedia Taap scende ancora una volta in campo a sostegno delle agenzie di viaggi, partner fondamentale nella sua attività a livello mondiale. Questa volta si tratta del Global Travel Advisor Day Expedia group, evento con il quale l’azienda intende ringraziare i suoi partner.

In occasione della giornata dedicata agli agenti di viaggi, Expedia Group organizzerà eventi esclusivi per gli iscritti a Expedia Taap come colazioni, pranzi e cene sia negli Stati Uniti che in Messico, Brasile, Canada, Regno Unito, Svizzera e Italia, per un totale di 16 eventi in tre continenti.

Durante questi eventi, Expedia Group lancerà nuovi prodotti e li presenterà ai suoi partner. Annuncerà anche l’introduzione in nuovi mercati di alcuni servizi già esistenti tramite la piattaforma di prenotazione globale di Expedia Taap.

Robin Lawther, vicepresidente di Expedia Taap, ha dichiarato: “Il Global Travel Advisor Day offre a Expedia Group l’occasione di ringraziare gli agenti di viaggi attivi in tutti i nostri mercati. Abbiamo migliorato la nostra offerta per consentire agli agenti di continuare ad attirare l’interesse di nuovi clienti e supportare quelli esistenti tramite servizi più personalizzati che rispondono meglio alle loro esigenze. Inoltre, abbiamo realizzato un prodotto che permette loro di gestire in modo più efficace il flusso di cassa”.

I punti di forza

Fra i punti di forza che verranno sottolineati durante gli incontri, la possibilità di usufruire dei pagamenti dilazionati. Questa opzione consente alle agenzie e ai partner di Expedia Taap di prenotare alloggi e pagare fino a poco prima del check-in. I pagamenti dilazionati sono stati già attivati da oltre 16mila agenzie sulla piattaforma di Expedia Taap.

Secondo una ricerca di Expedia Group, in media la finestra di prenotazione delle agenzie di viaggi è di sei mesi e risulta quindi molto più ampia di quella dei clienti diretti. La maggior parte delle agenzie richiede una piccola caparra al viaggiatore, mentre paga l’importo totale spettante a Expedia Group al momento della prenotazione. Con i pagamenti dilazionati le agenzie possono gestire in modo più efficiente il flusso di cassa, perché hanno una maggiore flessibilità e la possibilità di pagare Expedia Group a ridosso della data di check-in.

Expedia Taap continua a riconoscere l’importanza delle agenzie e degli agenti di viaggi, come dimostrano gli investimenti volti a introdurre miglioramenti e a offrire supporto costante. Nel corso dell’anno verranno introdotte altre novità e lanciati nuovi prodotti.