Expedia Taap incontra gli agenti al Baglioni hotel Regina di Roma

Expedia Taap sempre più vicina alle agenzie di viaggi italiane. I rappresentanti di Expedia Taap Italia, di Expedia Group market management e del brand Baglioni Hotels and Resorts, parte del gruppo The Palace Company, hanno infatti recentemente incontrato i dettaglianti presso il Baglioni hotel Regina di via Veneto a Roma.

Una serata all’insegna della convivialità e dello scambio, durante la quale gli agenti hanno avuto occasione di visitare la struttura, compresa la penthouse all’ultimo piano con vista panoramica sui tetti di Roma, e di scambiare opinioni sul mondo del travel con i loro colleghi e con chi supporta lo sviluppo del loro business giorno per giorno.

Interessante anche la parte di presentazione, in cui sono stati illustrati alcuni punti di forza del programma per agenzie Expedia Taap ed è stato chiarito il grande lavoro che c’è dietro alla creazione e al mantenimento dell’ampio catalogo Expedia, che comprende oltre 3 milioni di strutture ed è seguito nel mondo da oltre 2mila specialisti.

L’obiettivo è ora quello di ripetere, magari in altre location, un evento che è stato molto gradito dalle adv partecipanti.