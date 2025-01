Il nuovo anno comincia per Expedia TAAP con una serie di facilitazioni messe in campo per gli agenti di viaggi. In particolare, si tratta di sconti speciali sugli hotel a partire dal 25%.

La speciale offerta a tempo limitato riguarda migliaia di hotel nelle mete più popolari di tutto il mondo. Gli agenti di viaggi possono prenotare fino al 26 gennaio 2025, per viaggi fino al 14 settembre 2025.

Expedia TAAP collabora con oltre 140mila adv e offre un ampio inventario che include più di 3 milioni di strutture, 220mila attività, 120 società di autonoleggio e 500 compagnie aeree.

Strumenti e tecnologie, come l’operatore virtuale, le funzionalità per il recupero di informazioni e la modifica delle prenotazioni o la chat dal vivo con operatore, consentono ai dettaglianti di risparmiare tempo e concentrarsi su consulenza e valore aggiunto da offrire ai propri clienti.