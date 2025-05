Il Programma Speciale per agenzie Taap di Expedia torna in pista con una nuova promozione, valida per gli adv partner per il mese di maggio. In pratica, vengono proposte riduzioni esclusive di almeno il 25% sulle quote di migliaia di hotel nelle destinazioni più popolari in tutto il mondo. Per aderire a questa promozione, gli agenti possono prenotare entro il 26 maggio 2025 e i viaggi sono da effettuarsi entro il 30 settembre 2025.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire risparmi importanti sugli hotel di tutto il mondo, fornendo così un’importante opportunità per aumentare le prenotazioni, massimizzare le vendite e accrescere la soddisfazione dei clienti.

Al momento, Expedia Taap collabora con oltre 160 mila agenti di viaggi in tutto il mondo e offre più di 3 milioni di strutture, 170 mila tour, attività, attrazioni e avventure. Inoltre, presenta l’offerta di110 società di autonoleggio e di 500 compagnie aeree.

Tra gli strumenti più performanti a disposizione del trade, l’operatore virtuale per operazioni self-service e la chat dal vivo con operatore, che garantisce assistenza dettagliata e supporto forniti da un operatore esperto.