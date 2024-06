Un fenomeno un tempo limitato alla locazione turistica, ma che ora è diventato una galassia che comprende le più diverse tipologie di offerta. Un settore, quello degli affitti brevi, la cui regolamentazione non poteva più aspettare. E finalmente le regole nazionali sono arrivate.

Marco Fabbroni, ceo & cofounder di Geco Vacation Rentals, guarda con sollievo alla decisione di avviare il nuovo sistema di monitoraggio degli affitti brevi tramite il Cin, il Codice identificativo nazionale.

Le cifre del settore

“Parliamo - ci spiega - di un comparto le cui cifre sono imponenti. Si pensi che, in Europa, solo le Ota hanno venduto, nel 2023, qualcosa come 678 milioni di notti, a più 14% rispetto all’anno precedente, mentre il 2022 aveva fatto registrare un balzo in avanti di 64 punti percentuali rispetto al 2021. In questo quadro l’Italia, con oltre 103 milioni di notti vendute, è la terza in Europa dopo Francia e Spagna”.

“Un settore - continua - per il quale gli imprenditori onesti hanno sempre preteso la certezza di una normativa chiara e uniforme a livello nazionale. Per questo non posso che essere contento della nuova regolamentazione: tutto ciò che va verso la semplificazione è ottimo per chi vuol fare le cose alla luce del sole”.

Cedolare secca e trasparenza dei dati

Tra le altre novità introdotte quella riguardante la cedolare secca: “Prima non c’erano limiti di unità immobiliari - spiega Fabbroni -, ora si è fissata al 21% solo sulla prima unità e al 26% sulle altre. Una norma che ritengo ragionevole”.

Infine altra novità è la normativa che prevede, a livello europeo, un accordo di scambio di dati relativi alle locazioni. “Tutti coloro che intermediano – spiega Fabbroni – hanno l’obbligo di raccogliere i dati e metterli a disposizione sulla piattaforma europea. Una mossa fondamentale per la trasparenza dei dati, che contribuisce in modo significativo a contrastare l’abusivismo”.