Federagit: “Bene l’elenco temporaneo delle guide, ma servono controlli”

“Accogliamo con favore l’introduzione dell’Elenco Nazionale delle Guide Temporanee ma chiediamo che venga accompagnato da controlli rigorosi e sistematici”. Ad affermarlo è, in una nota, Micol Caramello, presidente Federagit Confesercenti.

Caramello prosegue: “Troppo spesso, la modalità ‘temporanea e occasionale’ è stata utilizzata come copertura per forme di esercizio abusivo della professione di guida turistica e di evasione fiscale, con danni ingenti per l’erario e per le guide regolarmente abilitate”.

Il nuovo Elenco Nazionale delle Guide Temporanee sarà attivato a partire dall’8 agosto; l’obiettivo è introdurre criteri chiari per l’esercizio occasionale della professione.

“Federagit - prosegue Caramello - è pronta a collaborare con le istituzioni per garantire che il nuovo sistema non diventi una scorciatoia per chi opera al di fuori delle regole, ma uno strumento di trasparenza e legalità a tutela del turismo di qualità”.