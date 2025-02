FederTerziario: “Pronti al confronto sul futuro”

Il futuro del turismo passerà dalle sfide digitali e green che il mercato globale e le normative, ormai in maniera sempre più stringente, impongono alle micro, piccole e medie imprese. Lo confermano i dati dell'Isnart, che evidenziano come 7 imprese ricettive su 10 ritengano fondamentale l'inserimento di personale qualificato con competenze principali green, social e digitali.

“A partire dallo scorso anno - spiega Nicola Patrizi, presidente di FederTerziario - l’organismo datoriale ha lanciato un programma interno finalizzato alla promozione dell’innovazione presso le aziende aderenti, stabilendo contatti diretti con le imprese che esprimono innovazione o che sono interessate a raccogliere le sfide e le opportunità dell’intelligenza artificiale applicata. Per supportare questo processo sono in corso di definizione importanti accordi con istituzioni, centri di competenza e hub dell’innovazione per facilitare i percorsi di riorganizzazione, ricerca e sviluppo basati sull’AI”.

Andando nel dettaglio dell'ambito turistico, aggiunge Patrizi “FederTerziario ha aderito all’associazione Turismo AI che promuove l’intelligenza artificiale proprio nel settore turistico”.

Proprio negli ultimi cinque anni, il settore del turismo ha vissuto una profonda trasformazione, affrontando sfide significative che hanno cambiato radicalmente il lavoro e le relazioni umane. L'industria turistica, abituata a interagire globalmente, ha dovuto fare i conti con un cambiamento epocale costringendo tutti gli operatori a ripensare le proprie strategie e a trovare nuove soluzioni, ma allo stesso tempo consolidando la consapevolezza del valore del comparto e l’opportunità di rafforzare la collaborazione tra i vari attori della filiera. “In questo contesto, il nostro obiettivo – spiega Enzo Carella, presidente FederTerziario Turismo - è quello di favorire un confronto aperto a tutte le parti della filiera, per affrontare il cambiamento sociale e tecnologico, valorizzare le competenze e il capitale umano e creare maggior valore per le imprese associate”.