Toccherà 11 città italiane concludendosi il 1° aprile l’edizione primaverile del roadtour Gattinoni ‘Time to Connect’, la serie di incontri con le agenzie affiliate e le Travel Point per rafforzare la relazione, condividere gli aggiornamenti strategici su prodotto e campagne e presentare strumenti concreti a supporto delle vendite, in vista della stagione estiva.

“Il roadtour arriva in un momento particolarmente delicato e strategico per il nostro settore - commenta Antonella Ferrari, Network Director -. Da un lato stiamo gestendo, insieme alle nostre agenzie e ai partner, le complessità legate alla crisi in Medioriente, con un presidio operativo h24, il monitoraggio costante delle fonti ufficiali e le procedure straordinarie per tutelare i viaggiatori. Dall’altro, sentiamo forte l’esigenza di continuare a dare alle agenzie strumenti concreti per intercettare la domanda e governare l’incertezza, non subirla”.

Durante gli incontri verranno approfondite le novità di prodotto Gattinoni Travel, a partire dal nuovo catalogo Tour, insieme alle campagne commerciali in arrivo e le principali novità dei partner. È prevista inoltre una formazione dedicata, tenuta da un professionista, per confermare l’importanza dell’intelligenza artificiale e degli strumenti tecnologici avanzati nella quotidianità dell’agenzia e un focus sulla nuova piattaforma Gattinoni AI Travel e tutte le sue opportunità.

Sono previste tappe a Firenze, Roma, Torino, Milano, Bologna, Palermo, Catania, Pescara, Venezia, Bari e Napoli, con una distribuzione geografica Nord-Centro-Sud per garantire massima partecipazione e prossimità.

“Essere sul territorio e incontrare di persona le agenzie - continua Ferrari - significa ascoltare i bisogni reali, condividere aggiornamenti di prodotto e policy, spiegare come stiamo lavorando sulla sicurezza e sulle riprotezioni, ma anche presentare nuove opportunità commerciali, campagne e strumenti di vendita e comunicazione, oltre allo sviluppo della tecnologia. ‘Time to Connect’ è quindi un percorso di vicinanza e responsabilità: vogliamo che ogni agenzia del network si senta supportata, informata e messa nelle condizioni di dare risposte chiare e tempestive ai propri clienti, anche in una fase complessa come quella che stiamo vivendo”.