Fiavet Confcommercio ha riunito a Lamezia Terme circa 150 delegati provenienti da tutta Italia per l’assemblea dei soci. Preceduta dal convegno ‘Il turismo che non si ferma: radici, identità e destagionalizzazione per un nuovo modelli di sviluppo’, l’assemblea è stata introdotta dai saluti del presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi e dal presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Carlo Sangalli.

“Abbiamo stilato un decalogo per affrontare diverse situazioni, individuando caratteristiche e peculiarità del nostro territorio, tenendo presente che tutte le azioni devono essere sempre supportate dalle istituzioni - ha spiegato Ciminnisi -. Stiamo attraversando un momento di luci e ombre e siamo chiamati a nuove sfide a livello normativo con la direttiva pacchetti. Il ruolo delle agenzie di viaggi è decisivo per tutti e per l’intero settore del turismo. Forniamo equilibrio e protezione. Siamo coloro che si interfacciano con chi viaggia e abbiamo il polso della situazione”.

Il futuro e l’AI

Cimminisi ha poi sottolineato come Fiavet abbia lo sguardo rivolto verso il futuro. “Sono tre anni che facciamo formazione sull’AI, che deve essere uno strumento in mano alle agenzie. L’evoluzione è digitale e Fiavet è innovativa nella ricerca. Nel 2025 bisogna rimboccarsi le maniche e specializzarsi in questa direzione”.

Per il presidente di Confcommercio Imprese Carlo Sangalli “il titolo scelto per questa assemblea fa focus sul turismo delle radici. Il turismo dopo il Covid ha preso a correre a pieno ritmo e ha dimostrato di essere una componente fondamentale dell’eccezionalità italiana. Questa identità è la migliore occasione per diversificare. Oggi ci dobbiamo confrontare con due motivi di preoccupazione: il turismo cresce ma i flussi di turisti italiani hanno registrato una diminuzione. Inoltre, la situazione internazionale resta complessa, tra dazi e instabilità geopolitica. Momenti di confronto come questi sono indispensabili per capire come affrontare con consapevolezza le nuove sfide e restare in movimento, perché il turismo italiano non si ferma se non vi fermate voi”.