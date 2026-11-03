Fiavet Confcommercio, Fabrizio Parrotta è il nuovo direttore

Fabrizio Parrotta è stato nominato direttore di Fiavet Confcommercio (Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo). Una scelta che punta su una solida esperienza professionale maturata interamente all'interno del Sistema Confederale, dove Parrotta opera da oltre quarant'anni con ruoli di responsabilità organizzativa, istituzionale e associativa.

Il percorso di Parrotta all'interno del mondo turismo e in Fiavet affonda le sue radici già nei primi anni Novanta, periodo in cui ha curato il coordinamento della segreteria nazionale della Federazione (1991-1992) per poi passare alla direzione del turismo di Confcommercio, occupandosi di gestione eventi, fiere e relazioni con il territorio.

Dal 2015 a oggi ha operato nuovamente all'interno della Direzione per il Turismo di Confcommercio con incarichi di supporto organizzativo, gestione degli organi collegiali e coordinamento della presenza associativa nelle principali manifestazioni fieristiche del comparto. Nel corso della sua quarantennale carriera in Confcommercio ha ricoperto inoltre incarichi di primo piano alla guida di primarie organizzazioni di categoria, tra cui la segreteria nazionale Fimaa e la segreteria nazionale Figisc.