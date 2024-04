Continua la battaglia di Fiavet-Confcommercio contro la politica delle ‘zero commission’ sulla biglietteria aerea. Dopo la vittoria del contenzioso contro Lufthansa la Federazione ha verificato tutte le posizioni delle compagnie aeree che negli ultimi dieci anni hanno comunicato l’azzeramento della commissione, decisione puntualmente contestata da Fiavet-Confcommercio nell’interesse dei propri associati, partendo dal presupposto normativo che l’intermediazione ha un valore e va riconosciuta. “Stiamo concretizzando anni di battaglie - afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi -: avendo da sempre un rapporto commerciale di vendita di biglietteria aerea per conto dei vettori, contestiamo la decisione unilaterale, da parte loro, della improvvisa politica a commissioni zero”.

Lo schema per le agenzie

Fiavet-Confcommercio ha ripreso in mano tutte le posizioni in cui era stata contestata come illegittima la riduzione a zero della commissione, fornendo ai suoi associati uno schema di richiesta da inviare per poter ottenere il rispetto del principio espresso nella causa di Lufthansa. I vettori che hanno applicato la ‘zero commission’ si vedranno quindi recapitare, nei prossimi giorni, una grande quantità di richieste di riportare la commissione all’1% o al maggiore valore prima dell’azzeramento, con restituzione della commissione non versata.

“È una richiesta legittima - afferma Federico Lucarelli, consulente legale Fiavet che ha seguito il contenzioso con Lufthansa - in quanto si fonda sul principio espresso nel giudizio Lufthansa, in particolare sulla nullità dichiarata in quel contenzioso della clausola disciplinante il regime commissionale del Psaa, che è il contratto uniforme che lega i vettori alle Agenzie Iata per la vendita della biglietteria aerea, e quindi replicabile per tutti i rapporti tra compagnie aeree e agenti di viaggi Iata”.