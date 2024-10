Fiavet: dietrofront di Air Thaiti sulla ‘zero commission’

Fiavet annuncia il successo delle trattative con Air Thaiti sulla ‘zero commission’.

Lo scorso 1 ottobre, il vettore aveva annunciato una commissione pari allo 0% per gli agenti di viaggi Bsp. “Fiavet Confcommercio - si legge in una nota dell’associazione -, come puntualmente avvenuto negli ultimi dieci anni con tutti i vettori che hanno tentato di imporre agli agenti questa politica, ha fatto osservare che riteneva illegittima la procedura”.

Dopo un confronto con l’associazione degli agenti di viaggi, Air Tahiti ha deciso di fare marcia indietro, ripristinando la commissione base dell’1%.

“Il vettore ha già formalizzato le sue decisioni con una comunicazione inviata in bps - prosegue la nota -, indicando agli agenti di viaggio l’applicazione sulle vendite di una commissione standard pari all’1%, che arriverà al 4% per le agenzie di viaggio che effettueranno vendite superiori ai 350 coupon annui”.

“Ringraziamo la dirigenza di Air Tahiti – commenta Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Confcommercio - che ha mostrato un approccio leale e collaborativo al confronto con gli agenti di viaggio, dimostrando che un dialogo serio e rispettoso del rapporto di vendita tra vettori e agenti di viaggio è possibile”.