Fiavet ‘ferma’ Air India: stop alla surcharge per i pagamenti con carta di credito

Air India fa dietrofront in merito al supplemento per l’utilizzo di carte di credito come metodo di pagamento per l’acquisto della biglietteria del vettore da parte delle agenzie. La comunicazione arriva da Fiavet Confcommercio, che si era attivata per bloccare l’iniziativa.

“Appena letta la nuova policy abbiamo scritto e preso contatti con la direzione commerciale del vettore aereo – afferma Claudio Cristofaro, membro della Commissione Trasporti di Fiavet Confcommercio – spiegando che la normativa italiana ed europea vieta agli operatori commerciali di imporre supplementi per l’utilizzo della carta di credito come strumento di pagamento per l’acquisto di beni e servizi. Con tempestività e correttezza il vettore ha preso atto e ha dichiarato di non voler proseguire nell’applicazione della propria policy a riguardo”.