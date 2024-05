Fiavet Lazio ha rinnovato le proprie cariche statutarie nel corso dell’assemblea annuale del 2024 svoltasi a Roma. Rinnovato completamente il consiglio direttivo, mentre è stato riconfermato Stefano Corbari nel ruolo di presidente.

Tra i risultati portati a casa dalla giunta uscente, ci sono il nuovo sito internet, la formazione degli agenti di viaggi e il risanamento del bilancio.

“Il 2023 è stato un anno molto positivo come Fiavet Lazio, sia per i risultati economici che per la crescita di nuovi associati - ha dichiarato il neo riconfermato presidente -. Tuttavia le sfide che abbiamo davanti sono molto più grandi e impegnative”.

Tra gli impegni del nuovo mandato spicca soprattutto quello di riuscire ad aprire nuovamente un dialogo con il neo assessore regionale, da poco insediato, ma soprattutto pensare seriamente alla sfida del Giubileo.

“Per l’anno Santo ci sono tanti ritardi che ci preoccupano - ha aggiunto il presidente -, ma vogliamo continuare a collaborare con le istituzioni. Le voci di questi giorni che parlano di un nuovo sistema di regole per i bus ad esempio, ma non può essere approvato senza il nostro contributo“.