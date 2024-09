Fiavet scrive al Ministero del Turismo: “Risolvere i nodi sui viaggi d’istruzione”

“Risolvere le questioni che si rinnovano con l’inizio del nuovo anno scolastico”. E’ questo l’obiettivo di Fiavet con riferimento al tema del turismo scolastico nella lettera inviata al Ministero del Turismo, affinché faccia da intermediario con il Ministero dell’Istruzione per mettere a punto soluzioni che siano in grado di ovviare alle criticità emerse negli ultimi anni.

“Non ci sono infatti proposte e soluzioni in vista della prossima scadenza della moratoria concessa dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la certificazione come stazioni appaltanti delle scuole – scrive l’associazione di categoria -. Fiavet Confcommercio vorrebbe sapere se varrà concessa un’ulteriore proroga, ma soprattutto vorrebbe regole univoche e certe”.

Fiavet chiede quindi una rapida accelerazione “delle decisioni e atti deliberativi del Tavolo Tecnico per arrivare, entro il 15 settembre, ad obiettivi non più prorogabili”.