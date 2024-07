Fiavet Confcommercio e le organizzazioni sindacali hanno siglato il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese e agenzie di viaggi e turismo a seguito di una lunghissima trattativa che interesserà circa 25mila lavoratori.

Il nuovo contratto, in vigore dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2027, prevede tra le principali novità l’aumento del salario dal IV livello di 200 euro che si allinea ai Ccnl di categorie analoghe e verrà corrisposto in busta paga in quattro anni.

Si ottiene anche l’esclusione del pagamento dell’Una Tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 2020.

Nel contratto sono state inserite nuove figure professionali, connesse alla programmazione e alla gestione dei sistemi informativi di network di agenzie di viaggi, ma soprattutto si rinnovano le dichiarazioni sul ruolo del direttore tecnico, figura centrale del sistema del turismo organizzato e importante per Fiavet Confcommercio perché attinente alla legalità nell’operato di settore in contrasto al dilagante abusivismo.

“È stata una trattativa lunga ma soddisfacente – commenta il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi – sono particolarmente soddisfatto della definizione idonea del ruolo del direttore tecnico di agenzia di viaggi, un chiarimento necessario atto a contrastare pratiche poco trasparenti e di concorrenza sleale nell’intero settore”.