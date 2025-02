Fiavet Toscana, i nuovi corsi di formazione per le agenzie

Una serie di corsi per garantire l’aggiornamento professionale all’insegna di strumenti operativi all’avanguardia per migliorare le performance delle imprese di viaggi. Sono questi i nuovi programmi di formazione permanente organizzati da Fiavet Toscana-Confcommercio.

Nei primi due corsi, che partiranno agli inizi di marzo, sono previste materie come il Tik Tok marketing per il turismo, le strategie di comunicazione, gli strumenti dell’intelligenza artificiale applicati al settore dei viaggi e ancora storytelling per immagini e le azioni di marketing sui social media (Facebook, Instagram, Linkedin). A queste materie verranno affiancate quelle previste per la formazione continua, vale a dire lezioni sulla contabilità per agenzie di viaggi, sui GDS e biglietteria, e due focus di stretta attualità quali l’analisi della nuova legge regionale sul turismo e il tema degli affitti brevi.

“Si tratta di un programma articolato – spiega il presidente di Fiavet Toscana-Confcommercio, Pier Carlo Testa – ideato e impostato per migliorare le consulenze degli agenti di viaggi al fine di rendere le loro imprese realmente competitive di fronte alle nuove sfide del mercato. Acquisire nuove competenze significa offrire un servizio migliore e distinguersi dalla concorrenza. Così come conoscere gli strumenti digitali e l’IA permette di ottimizzare i processi interni e migliorare la promozione, oltre a erogare servizi di qualità alla clientela. Con questi percorsi di aggiornamento professionale, la nostra federazione intende assicurare agli associati tutti gli strumenti necessari per presidiare con efficacia il mercato del turismo organizzato che è sempre più competitivo.”

Tutti i corsi, realizzati col sostegno dell’Ente bilaterale del Turismo Toscana, sono gratuiti per i soci e sono stati calendarizzati in bassa stagione, per permettere ai professionisti del settore di partecipare senza interferire con i periodi di maggiore lavoro.