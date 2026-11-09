Fiavet Toscana lancia la banca dati sui mercati turistici

Una banca dati sui mercati turistici di riferimento a disposizione delle agenzie di viaggi e dei tour operator della Toscana. È questa la novità lanciata da Fiavet Toscana in collaborazione con la Lybra-Tech: un progetto di analisi e previsione della domanda turistica per il 2027, rivolto alle imprese turistiche associate, con l’obiettivo di fornire informazioni utili per scegliere i mercati su cui lavorare, programmare prodotti e promozione, organizzare i rapporti con i fornitori e individuare opportunità in territori o periodi meno richiesti.

Il progetto prevede un quadro generale sulla Toscana e approfondimenti su nove aree turistiche: i dati del triennio 2024–2026 saranno la base di riferimento per gli scenari del 2027. Lo strumento utilizzato sarà Lybra Destination, basato sul Travel Data Lake di Zucchetti Hospitality con ricerche di alloggio e prenotazioni già registrate per date future con una base di 22.000 strutture collegate.

“Le ricerche – spiega la presidente di Fiavet Toscana, Cinzia Chiaramonti - permettono d’osservare l’interesse verso una destinazione prima del soggiorno e le prenotazioni mostrano quali soggiorni sono già stati acquistati. Si possono così leggere i segnali della domanda in anticipo per intervenire sull’offerta e sulla promozione. Per le imprese dell’incoming, queste informazioni aiuteranno a capire quando proporre un prodotto, a quali clienti rivolgersi e dove sviluppare itinerari o esperienze legati a cultura, a mare, alla natura e all’enogastronomia.”

I dati provengono dai sistemi delle strutture, e sono aggregati e anonimizzati nel rispetto del GDPR: si va dalle date e periodi delle ricerche alle prenotazioni, dalle stagionalità all’andamento della domanda in corrispondenza di eventi capaci di richiamare visitatori. Le nove aree di riferimento riguardano le città d’arte di Firenze, Pisa, Siena, Lucca e Arezzo e le aree extraurbane a forte vocazione turistica, ovvero Versilia, Costa Maremmana, Chianti e Monte Amiata.