In Fincantieri non ci si ferma. Anzi. Il gruppo navalmeccanico sarebbe in trattativa con Carnival Corporation per la realizzazione di sei nuove navi (più due in opzione) che andrebbero ad arricchire la flotta di Carnival, Aida e forse Costa. Si tratterebbe di imbarcazioni in consegna a partire dal 2029 da realizzare probabilmente negli stabilimenti Fincantieri di Genova Sestri Ponente e/o di Marghera, per una commessa dal valore di circa 8 miliardi di euro.

Se questo è il futuro dell’azienda, anche il presente dà le giuste soddisfazioni.

Secondo quanto pubblicato da shippingitaly.it, infatti, nel primo semestre del 2024 gli utili di Fincantieri hanno registrato un 16% per un totale di 214 milioni di euro, i ricavi sono rimasti stabili a 3,68 miliardi di euro, con un consolidamento nel comparto delle navi da crociera.

Rilevanti, pertanto, i maxi ordini per navi di media e grande capacità, tra cui l’accordo siglato nel mese di aprile con Norwegian Cruise Line per la costruzione di 6 navi destinate ai brand Regent Seven Seas Cruises e Oceania Cruises, nonché una lettera di intenti per 4 navi jumbo per Ncl.