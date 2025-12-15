Fine anno in villa, exploit di italiani: le cifre di Emma Villas

Aumentano gli italiani che scelgono di affittare una villa per trascorrere in famiglia le vacanze di fine anno. I dati sono quelli dell’Osservatorio Invernale Emma Villas che segnala, per il periodo dal 20 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, - come il 76% delle prenotazioni provenga da nostri connazionali (+4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). La restante quota straniera, ossia il 24% del totale ospiti di questo periodo, è guidata dagli americani (8%). Si rafforza la domanda di esperienze personalizzate e servizi, mentre è boom delle ‘family reunion’, con gruppi medi di 12 persone e soggiorni di oltre 5 notti.

Per il periodo novembre 2025 - marzo 2026 la spesa media a prenotazione è di 4.941 euro. Un risultato che testimonia la volontà di investire in esperienze di alto livello, e che segna un +15% rispetto ai 4.159 euro spesi in media nello stesso periodo nel 2024. “Cresce l’apprezzamento per dimore dotate di comfort premium - spa, palestra, sala biliardo -, perfette per accogliere gruppi anche numerosi - riferisce Giammarco Bisogno, Fondatore e ceo di Emma Villas -. Abbiamo inoltre ampliato l’offerta per rendere il soggiorno ancora più unico: dalla possibilità di prenotare chef in villa capaci di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, fino alla novità del cenone di San Silvestro direttamente in villa. È un servizio che sta riscuotendo grande interesse e che testimonia il nostro impegno nel garantire un’ospitalità di alto livello in tutte le stagioni”.

Ad allungarsi è anche la permanenza media, che si attesta a 5,17 notti, a più 3% rispetto al 2024. La Toscana si conferma la regione più scelta per le vacanze invernali in villa (52% delle prenotazioni), seguita da Umbria (28%), Marche (5%) e Piemonte (5%).

Emma Villas dispone di oltre 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali, parte di un portfolio di più di 600 proprietà di pregio.