Appuntamento con il Fisco giovedì 31 ottobre. Una giornata folta di scadenze attende titolari di impresa e partite Iva.

Tra i principali adempimenti, l’adesione al concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo. Il nuovo istituto è rivolto a quanti aderiscono al regime dei forfetari e ai contribuenti che sono tenuti all’applicazione degli Isa. Requisito fondamentale per accedere al Cpb, non avere debiti con l’Agenzia delle Entrate.

Irpef

Sempre il 31 scadrà inoltre il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni Irpef relative alle persone fisiche e alle società di persone; e del modello Irap per le società e gli enti commerciali equiparati. L’invio delle comunicazioni deve essere effettuato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.