Un 2024 da record, e un 2025 previsto in crescita e con l’espansione in sud America. È una sequenza di dati positivi quella presentata da Alesandro Patacchiola, ceo di Flexible autos, in occasione della serata romana di “Al cinema con il trade”, il tradizionale appuntamento di incontro con le adv.

“Intanto siamo felici di riprendere questo momento di incontro con gli agenti, perché ricordiamo che noi lavoriamo esclusivamente con loro che sono quindi il nostro motore “ ha dichiarato. E il primo dato positivo lo offrono proprio le agenzie, perché quelle che hanno fatto anche un solo contratto con Flexible, sono cresciute quest’anno del 12%, passando dalle 2mila 820 del 2023 alle 3mila 410 di quest’anno.

“Prevediamo un 2025 ancora in crescita sia come prenotazioni che come marginalità, visto che anche i prezzi dell’autonoleggio saranno in leggero aumento”. Da un punto di vista della strategia aziendale, il 2025 sarà l’anno della formazione: “l’Italia è un mercato consolidato, in cui continueremo ad essere ‘cattivi’ per aggredire ogni spicchio di clientela, ma punteremo molto sul training, per far conoscere meglio i nostri prodotti e saperli vendere”. In tema di mercati, il 2025 vedrà l’espansione di Flexible Autos in tutto il Sud America.