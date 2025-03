Flexible Autos, il mercato italiano meno last minute

Il mercato 2025 dell’autonoleggio italiano sta seguendo i passi del 2024, con una partenza molto importante in quanto a volumi, ma soprattutto conferma la trasformazione in atto nel mercato nazionale. È questa la fotografia fatta da Alessandro Patacchiola, managing director di Flexible Autos.

“Nel 2024 c’era stato un salto in avanti per quanto riguarda la vendita anticipata – ha commentato -, e questo 2025 mantiene il trend e lo aumenta. Insomma, il mercato italiano, da sempre last minute, si sta trasformando in questo senso”.

A differenza del 2024, invece, dove la grande disponibilità di flotte auto aveva portato ad una riduzione delle tariffe, il 2025 vede i prezzi in aumento. Nei primi tre mesi dell’anno si è assistito ad una crescita del 10/15%, che non sembra comunque aver preoccupato il mercato.

“Abbiamo chiuso il 2024 con un +12%, e quest’anno vogliamo continuare a crescere facendo attenzione anche alle scelte del consumatore”. Secondo Flexible Autos, infatti, la destinazione mare Italia continua a perdere share a favore di Spagna, Stati Uniti e Grecia.